¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¥¥ã¥ß¡ß¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤ÇµÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÅ·»È¡©ÍÅÀº¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×
2025Ç¯3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬10·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äÎø¥Ð¥Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë"Ç»¤¤°Æ·ï"¤ò¡¢À¤Âå¤Î°ã¤¦3¿Í¤¬¤æ¤ë¡Á¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¡×ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ...ÅÓÃæ¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç½÷»Ò²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°áÁõ¤Ï¡ÖÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¯¡ª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢Çò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4ËçÌÜ¤È5ËçÌÜ¤Ç¤ÏµÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®...¡×¡ÖÅ·»È¡©ÍÅÀº¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¾»ë½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£