ロバーツ監督が語る大谷翔平への絶対的信頼「ショウヘイはチームの心臓。彼が来てからチームの文化そのものが変わった」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズを目前に控え、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がオンラインで記者会見に臨み、大谷翔平（31）への信頼と期待を語った。

ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でシリーズMVPを獲得した二刀流スターについて、「彼はただの選手ではない。チームの心臓だ」と称え、ワールドシリーズでもその存在感を軸に戦う意志を明かした。

ロバーツ監督 記者会見

Q： ワールドシリーズに向けた先発ローテーションの構想を教えてください。

スネルとヤマモトでシリーズをスタートします。その後の第3戦か第4戦でショウヘイを起用する予定です。どの試合であっても、彼がマウンドに上がれば我々には勝つチャンスがあります。彼の存在がチーム全体に安心感を与えているんです。



Q： NLCSでのショウヘイのパフォーマンスをどのように見ていますか？

あれはおそらく史上最高のポストシーズンのパフォーマンスでした。10奪三振、3本塁打――誰も見たことのない内容でした。彼が「地球上で最も偉大な選手」と呼ばれる理由が、あの試合に詰まっていました。



Q： ポストシーズンでのプレッシャーの中でも冷静さを保っている印象です。

ショウヘイが背負う期待は非常に大きい。しかし、彼はそのプレッシャーを力に変え、常に平常心を保つことができる。才能だけでなく、精神面の強さも突出しています。どんな状況でもブレない選手です。



Q： シリーズMVPのトロフィーをクラブハウスに残し、「チームのためのもの」としたそうですね。

まったく驚きません。彼は常にチームを第一に考える選手です。第4戦の活躍は特別でしたが、彼はスネルやヤマモト、エドマン、テオスカーをはじめ、全員の力でここまで来たことを理解している。そういう姿勢が、彼をさらに特別な存在にしています。



Q： 二刀流としての彼の存在はチームにどのような影響を与えていますか？

彼はチームの心臓のような存在です。マウンドでは冷静に、打席では情熱的にチームを引っ張る。その両面がチームに勢いと自信を与えています。ショウヘイの努力や準備、そして仲間への敬意は、若手にとって最高の手本です。



Q： ショウヘイが加入して以降、チームに変化はありましたか？

間違いなくあります。彼が来てから、チームの文化そのものが変わりました。練習への姿勢、日々の準備、そして勝利に対する意識――そのすべてに影響を与えています。彼がチームを"よりプロフェッショナルな集団"にしてくれたと思っています。



Q： ワールドシリーズではどのような活躍を期待しますか？

ショウヘイのような選手は、どんな舞台でも輝ける。自分の役割を理解し、チームのために全力を尽くす姿勢は変わりません。彼がいる限り、我々は常に勝つチャンスを持っています。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」