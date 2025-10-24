ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡3114¡Ê+23.0¡¡+0.74%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1607¡Ê+11¡¡+0.69%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2278¡Ê+16.5¡¡+0.73%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4898¡Ê+30¡¡+0.62%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4046¡Ê+7¡¡+0.17%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6006¡Ê+14¡¡+0.23%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡160¡Ê+0.3¡¡+0.19%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2452¡Ê+8.5¡¡+0.35%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡220¡Ê-0.1¡¡-0.05%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8634¡Ê+46¡¡+0.54%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3711¡Ê+14¡¡+0.38%¡Ë
»°°æÊª¡¡3760¡Ê+18¡¡+0.48%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4291¡Ê+3¡¡+0.07%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4092¡Ê+35¡¡+0.86%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4928¡Ê+28¡¡+0.57%¡Ë
ÆüÎ©¡¡4480¡Ê+51¡¡+1.15%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4381¡Ê-8¡¡-0.18%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3968¡Ê+14¡¡+0.35%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18020¡Ê-10¡¡-0.06%¡Ë
»°É©½Å¡¡4480¡Ê+28¡¡+0.63%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2910¡Ê+10¡¡+0.34%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡30351¡Ê+621¡¡+2.09%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡23174¡Ê+179¡¡+0.78%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4999¡Ê-6¡¡-0.12%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2037¡Ê-3.5¡¡-0.17%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡55689¡Ê+339¡¡+0.61%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7736¡Ê+7¡¡+0.09%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡13021¡Ê-29¡¡-0.22%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡22982¡Ê+387¡¡+1.71%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡62155¡Ê+2075¡¡+3.45%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡3114¡Ê+23.0¡¡+0.74%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1607¡Ê+11¡¡+0.69%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2278¡Ê+16.5¡¡+0.73%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4898¡Ê+30¡¡+0.62%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4046¡Ê+7¡¡+0.17%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6006¡Ê+14¡¡+0.23%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡160¡Ê+0.3¡¡+0.19%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2452¡Ê+8.5¡¡+0.35%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡220¡Ê-0.1¡¡-0.05%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8634¡Ê+46¡¡+0.54%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3711¡Ê+14¡¡+0.38%¡Ë
»°°æÊª¡¡3760¡Ê+18¡¡+0.48%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4291¡Ê+3¡¡+0.07%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡4092¡Ê+35¡¡+0.86%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4928¡Ê+28¡¡+0.57%¡Ë
ÆüÎ©¡¡4480¡Ê+51¡¡+1.15%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4381¡Ê-8¡¡-0.18%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3968¡Ê+14¡¡+0.35%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡18020¡Ê-10¡¡-0.06%¡Ë
»°É©½Å¡¡4480¡Ê+28¡¡+0.63%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2910¡Ê+10¡¡+0.34%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡30351¡Ê+621¡¡+2.09%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡23174¡Ê+179¡¡+0.78%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4999¡Ê-6¡¡-0.12%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2037¡Ê-3.5¡¡-0.17%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡55689¡Ê+339¡¡+0.61%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7736¡Ê+7¡¡+0.09%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡13021¡Ê-29¡¡-0.22%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡22982¡Ê+387¡¡+1.71%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡62155¡Ê+2075¡¡+3.45%¡Ë