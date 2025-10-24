¶å½£¡¦²Æì¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡Ë¡¡º£Æü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
¢§Ê¡²¬¸©¡ÊÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÊ¡²¬ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì
¡ÚËÌ¶å½£ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡ÚÃÞËÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡ÚÃÞ¸åÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¢§º´²ì¸©¡Êº´²ìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì
¢§Ä¹ºê¸©¡ÊÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì
¡Ú°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡Ú¸ÞÅç¡ÛÀ²¤ì
¢§·§ËÜ¸©¡Ê·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡Ú·§ËÜÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì
¡Ú°¤ÁÉÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì
¡ÚÅ·Áð¡¦°²ËÌÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚµåËáÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê
¢§ÂçÊ¬¸©¡ÊÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì
¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê
¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì
¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê
¢§µÜºê¸©¡ÊµÜºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚÆîÉôÊ¿ÌîÉô¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚËÌÉôÊ¿ÌîÉô¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚÆîÉô»³±è¤¤¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚËÌÉô»³±è¤¤¡Û¤¯¤â¤ê
¢§¼¯»ùÅç¸©¡Ê¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡Ú»§ËàÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚÂç¶ùÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê
¡Ú¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«
¡Ú±âÈþÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«
¢§²Æì¸©¡Ê²Æìµ¤¾ÝÂæ¤Û¤«¡¦£²£´Æü£µ»þ¡Ë
¡ÚËÜÅçÃæÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«
¡ÚËÜÅçËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«
¡Úµ×ÊÆÅç¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«
¡ÚÂçÅìÅçÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê
¡ÚµÜ¸ÅÅçÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹±«
¡ÚÀÐ³ÀÅçÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«
¡ÚÍ¿Æá¹ñÅçÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«