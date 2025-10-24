Åí°æ¤«¤ª¤ê¡¢Äí¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌôÌ£»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¡È¤ª¤«¤æ¡ÉÄ«¿©¤ËÈ¿¶Á¡¡¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢¤ß¤ç¤¦¤¬¡¢¥·¥½¤Ê¤É¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎLAÄí¤«¤é¼ý³Ï!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#¤«¤ª¤êÈÓ¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌôÌ£¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¡ÈÄ«¤¬¤æ¡É¤Î¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎLAÄí¤«¤é¼ý³Ï!!¡× ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ä¤ß¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¤ÎÌôÌ£¤¬ÊÂ¤Ö¡È¤ª¤«¤æ¡ÉÄ«¿©
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¤Î²Ö¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¡©è¬²Ù¤È»çÁÉ¤È³ïÀá¡©¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎLAÄí¤«¤é¼ý³Ï »³¤Î²È¤ÎÄí¤«¤é»³Ü¥ÄÒ¤±¡ª¤Ê¤ó¤«ÌôÁ·¤Ä¤Þ¤ß¤ÇÄ«´¡¤Ê¡ÁÄ«¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¿©´ï¤ËÀ°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌôÌ£¤È¤ª´¡¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ç¤¦¤¬¤ä¥·¥½¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢»³Ü¥¤Î¼Â¤Ê¤É¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¿©ºà¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÄíÅª¤Ê²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£LA¤Î¼«Âð¤Ç¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹Åí°æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ë²Ú Ä«´¡¡×¡Ö¤ªÄí¤ÎÊõÊª¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇò¤¤¿©´ï¤ÇÅý°ì À¶¡¹¤·¤¤Ä«¤Ç¤¹¤Í ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤ª¤«¤ï¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡Á¡×¡ÖÄ«´¡ Âô»³¤ÎÌôÌ£ ºÇ¹â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
