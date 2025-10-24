里崎智也、2005年日本シリーズ“千葉ロッテVS阪神”のウラ話を告白！現役時代「ブチギレた」衝撃エピソードも

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむウラ話バラエティ『オフレコスポーツ』。

10月24日（金）深夜放送の同番組には、ゲストとして元プロ野球選手の里崎智也が登場。25日からスタートする日本シリーズをはじめ、プロ野球にまつわる驚くべきウラ話をたっぷり披露する。

里崎といえば、長年千葉ロッテマリーンズの捕手として活躍し、日本一にも2度輝いた経歴の持ち主だが、「ブラック里崎を出そうと思って」と球界のディープな裏側を語る気満々で番組に臨む。

今シーズン、2リーグ制が始まって以来セパ最速でリーグ優勝を果たし、圧倒的な強さを見せた阪神タイガース。2005年には里崎が所属していた千葉ロッテマリーンズと日本シリーズを戦ったのだが…。当時の知られざるウラ話を、当事者の里崎がたっぷりと語る。

また番組では、里崎が現役時代に「ブチギレた」という外国人打者のエピソードも衝撃映像とともに披露。

あまりにも危険なプレーに里崎が巻き込まれた結果、チームの選手や監督らがフィールドに集結し、あわや乱闘寸前という事態に。あんなにも危険なことをする選手は「世界中を探してもいない！」と、里崎も当時の怒りを思い出した様子で訴える。そんなとんでもない行動とは？

さらに、里崎がほかにも「ブチギレた」という現役時代のエピソードに、MCの近藤千尋と進行のテレビ朝日・宮本夢羅アナウンサーは「えー！」と目を見開き、仰天の連続。今だからこそ明かせるオフレコ話が盛りだくさんだ。