エレコム株式会社は、USB Type-Cポートに直接接続できる新型USBメモリ『USB Type-Cメモリ（MF-CFU30シリーズ）』を発表、10月下旬より全国で発売される。

超小型設計を採用し、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならずに携行可能。USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）対応で、最大200MB/sの読み込み速度を実現している。Windows、Mac、スマートフォン、タブレットなど、Type-Cポートを備えた幅広いデバイス間で直接データの移動・共有が可能だ。

◼︎超小型設計で挿しっぱなしでもOK

本体サイズは高さ約9mm、重さ約3gというコンパクトさが特徴。ノートPCに装着したまま持ち運んでも出っ張りが少なく、デザイン性と実用性を両立している。USB Type-Cコネクターを搭載しており、AI PCをはじめとする最新デバイスにも対応。動画や画像などのデータ転送をすぐに行える。USB2.0への下位互換性もあり、古い機器でも利用可能だ。

また、Windowsの一般ユーザー権限でも使用できるため、企業での導入にも向く。スマートフォンやタブレットでは、標準搭載のファイル管理アプリから直接データを操作できる。

◼︎安全性も確保、選べる2種類のセキュリティソフト

エレコム公式サイトからダウンロードできる「PASS（Password Authentication Security System）」シリーズを利用すれば、データの安全性を確保できる。

「PASS」モードでは登録済みPC（最大3台）で自動認証され、未登録端末ではパスワード入力を求める仕組み。より高い安全性を求める場合は「PASS×AES」モードを選択でき、保存データをAES256bit方式で暗号化する。Windows・Mac両対応で、異なるOS間のデータ共有もスムーズだ。

外装には紙・ダンボール・ポリ袋のみを使用し、輸送効率を高めた梱包設計を採用。エレコムの独自環境基準「THINK ECOLOGY」認定を受けており、環境負荷の軽減にも配慮している。

◼︎製品仕様

・製品名：USB Type-Cメモリ（MF-CFU30シリーズ）・対応OS：Windows 11/10、macOS Sequoia 15～Big Sur 11、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 15/14/13・インターフェース：USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）／USB2.0互換・コネクター形状：USB Type-C・データ転送速度：読み込み最大200MB/s（実測値）・サイズ／重量：約20×14×9mm／約3g・容量展開：32GB／64GB／128GB／256GB・カラー：グレー×ブラック・保証期間：1年・価格：オープン価格・発売時期：2025年10月下旬・セキュリティソフト：PASS／PASS×AES（Windows・Mac対応）・環境認証：THINK ECOLOGY取得

（文＝リアルサウンドテック編集部）