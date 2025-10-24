

排出ガスやシンナーだけでなく、柔軟剤や香水も「化学的ストレッサー」として疲労を誘発する原因になります（写真：ユウイチ／PIXTA）

【表を見る】身近にひそむ5つの化学的ストレッサーとは？

化学的ストレッサーは、公害、薬物、化学物質が与えるストレスです。





まずは、明らかに化学物質とわかる排気ガスや農薬、有機溶剤、シンナーのにおいがするような場所から離れるのがいちばんシンプルで確実な対策となります。マスクをつけるのもディスタンスになります。

散歩やウォーキングでわざわざ幹線道路沿いを歩く人はそういないと思いますが、通勤時もできるだけ空気のよい道を選ぶのがストレス対策としては有効です。

たばこもニコチンという化学物質ですから、ホテルでは禁煙ルームや禁煙フロアを選び、街中の喫煙所は避けて通るようにします。

ただ、最近では禁煙文化が進み、東海道新幹線も完全禁煙になったり、歩きたばこ禁止条例を導入する自治体も増えたりして、以前よりあまり意識して避ける必要はなくなってきました。

代わって問題となっているのが「香害」です。

香害とは、香水やオーデコロン、洗濯用洗剤や柔軟剤、シャンプーや整髪料の残り香などが不快感や健康への影響を引き起こすことをいいます。

化学物質過敏症といって、頭痛や吐き気といった体調不良に見舞われる人もいますが、発症する具体的なしくみについてはまだ明らかになっていません。

隣のベランダの洗濯物から漂ってきたり、職場の同僚が着ている服や、満員電車の中で隣り合わせた人の服からにおってきたりするのが典型的です。

学校の給食当番が身に着ける給食エプロンでも、香害が問題になっていると聞きます。当番が1週間使った白衣を金曜日に持ち帰り、洗濯したものをつぎの給食当番が使うのが一般的で、その際に家庭の洗剤や柔軟剤の香りがエプロンに残ってしまうケースがあるそうです。

においの認識には個人差があり難しいところですが、自分がストレッサーにならないように配慮し合いたいものです。

ニンニクが疲れの原因になることも

あまり知られていないところでいうと、香辛料も化学的なストレッサーになります。

たとえば食べ物の中に入っているコショウにすごく反応し、汗をかいてしまう人がいます。私の知り合いもその1人で、「お店ではコショウ抜きで注文することにしている」といいます。

ニンニクなどに含まれるアリシン（硫化アリル）が消化しにくい体質の人もいます。アリシンは独特の刺激臭（香気成分）や辛味の成分で、ニンニクのほかにも玉ねぎやニラ、長ねぎなどに多く含まれます。

疲労回復や動脈硬化予防への効果が期待されていますが、食べすぎると胃や腸が刺激を受け、下痢や腹痛、吐き気や頭痛を引き起こす可能性があります。

香辛料は、小麦や大豆といったアレルギー表記の対象外食材ですので、市販品でコショウやニンニク抜きの食品を探すのはなかなか骨が折れます。

ただ、最近は「ニンニクが入っていない冷凍ギョウザ」といった商品を見かけるようになりました。

身近にひそむ化学的ストレッサー

カフェインも化学的なストレッサーですが、ノンカフェインやハーフカフェイン、低カフェインをうたったコーヒーや紅茶、緑茶も非常に増えてきた印象です。

化学物質が刺激となり、ストレスになっていることへの社会的認知が少しずつ生まれてきたのかもしれません。



ストレッサーは5種類。細菌やアレルギー物質は「生物学的ストレッサー」に分類される（出典：『疲労学』）

アルコールも化学的なストレッサーにはなりますので、飲みすぎにはストレスの面からも要注意です。

健康の面からも、ストレスの面からもお酒はほどほどにとどめたいところです。

ほか意外なところでは、自分の汗も化学物質です。汗には、塩分やアンモニアなどの刺激となる成分が含まれています。

サウナでもないかぎり、皆さんたくさん汗をかくと不快になると思いますが、これは理由があるのです。

人によっては、汗荒れや汗かぶれといって、赤みとか、かゆみを引き起こす人もいます。

汗とディスタンスをとるにはシャワーや入浴するのももちろんですが、手軽なところでは汗取りシートできれいに拭けば、ストレッサーと簡単にディスタンスできます。

（片野 秀樹 ： 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事）