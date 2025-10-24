±³¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¸½¶â¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ(33)¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë
¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¸½¶â¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê33¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·3·îÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢¡Ö·îÍø4%¤¬¤¤¤Þ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö½Ð¤·¤¿¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸½¶â100Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¤³¤È¤·1·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤ÏÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10·î23ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£