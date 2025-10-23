「男性更年期障害」は生活習慣病や認知症リスクも。治療法を医師解説

更年期障害というと女性のイメージが強いかもしれませんが、実は、男性にも起こることがあります。しかも女性に比べて、男性の更年期障害は発症の年齢にばらつきがあるという特徴があります。男性の更年期障害の注意点と治療法について、ゆきがや泌尿器クリニックの三山先生に詳しく教えてもらいました。

監修医師：

三山 健（ゆきがや泌尿器クリニック）

2009年3月東海大学医学部医学科卒業。横浜南共済病院泌尿器科、小田原市立病院泌尿器科、横浜市立市民病院泌尿器科、君津中央病院泌尿器科医長、横須賀共済病院泌尿器科医長、済生会横浜市南部病院医長を経て2024年5月ゆきがや泌尿器クリニック院長就任。日本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学会指導医、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会腹腔鏡技術認定医、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会ロボット手術認定プロクター、日本内視鏡外科学会腹腔鏡技術認定医泌尿器領域、インテグラル公認前立腺レーザー手術CVP認定プロクター日本がん治療認定医機構がん治療認定医。

編集部

更年期障害の症状が何十年も続く男性もいるのは大変ですね。

三山先生

特に気をつけたいのは、男性ホルモンの減少は生活習慣病に関係するということです。研究により、テストステロンの数値が低い場合、抑うつ状態、性機能・認知機能の低下のほか、糖尿病や肥満、メタボリックシンドローム、骨粗しょう症、心血管疾患（動脈硬化・血管内皮機能の低下）などのリスクが高まるということもわかっています。そのほか男性ホルモンが減少すると、認知症やサルコペニア（筋肉減少症）のリスクが上昇することもわかっています。

編集部

男性の更年期障害はどのようにして治療するのですか？

三山先生

更年期障害の自覚症状があり、かつ血液検査によって男性ホルモンが低いことがわかった場合には、加齢性腺機能低下症と診断されます。まずは運動習慣を身につけたり、食事内容を見直したりすることを試みますが、それでも症状が改善しない場合には漢方薬を中心に処方することもあります。

編集部

そのほかに治療法はありますか？

三山先生

男性ホルモンの値が極めて低く、症状が強くて日常生活に支障が及んでいる場合には、医師との相談の上、テストステロン補充療法を行うこともあります。症状が強く、悩んでいる場合には、ぜひ躊躇せずに泌尿器科など、男性更年期障害の治療を積極的に行っている医療機関へ相談していただければと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

三山先生

うつっぽい、もの忘れが激しいという悩みに対し、家族から「性格のせい」「だらしない」「怠けている」などと批判され、苦しんでいる男性は少なくありません。しかし、そうした症状が更年期障害からきている場合も多く、ホルモンバランスの不調はれっきとした体の不調です。更年期障害の症状に少しでも当てはまると感じる場合には、まず、専門医に相談を。更年期障害を多く扱う泌尿器科医を受診すれば、すぐに採血検査などをしてホルモンの数値を調べることができます。メンタルクリニックで治療を受けているけれどあまり良くならないと感じる人も、ぜひ一度、更年期障害の専門医に相談していただければと思います。今まで悩んでいた症状治療の新しい糸口見つかるかもしれません。

※この記事はMedical DOCにて＜男性更年期障害が｢いつなってもおかしくない｣病気なワケ【やる気でない人は注意】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。