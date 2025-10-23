「頭が一瞬ふわっとする」症状で考えられる病気はご存知ですか？【医師解説】

メディカルドック監修医が頭が一瞬ふわっとする症状で考えられる病気を解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

「頭が一瞬ふわっとする」症状が特徴的な病気・疾患

ここではメディカルドック監修医が、「頭が一瞬ふわっとする」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

鉄欠乏性貧血

貧血は、体内を循環する血液中の赤血球数の減少や、赤血球に含まれるヘモグロビンが低下することで生じます。さまざまな原因で貧血は起こりますが、最も頻度の高いのは体内の鉄分が不足して起こる鉄欠乏性貧血です。成人女性の25％程度が発症しているとも言われるほど、遭遇することの多い病気です。めまいや息切れ、疲れやすさなどの症状が現れます。

発症の原因には、女性であれば子宮筋腫などの婦人科疾患による出血、男性や閉経後の女性であれば大腸がんなどの消化器疾患による出血などが挙げられます。体内の鉄の量を増やすために鉄剤の内服を行って治療しますが、原因疾患の検索も同時に行います。食事やサプリメントによる鉄成分の補給も効果的です。重度の貧血であればめまいや立ちくらみをはじめとした症状が出てきますが、軽度の場合には症状が目立たないこともあります。健診で貧血気味であることを指摘された場合には、内科を受診して原因検索を行うことをお薦めします。

良性発作性頭位めまい症

良性発作性頭位めまい症は、寝返りや起き上がる際など頭の位置を変えた時に突然発症するめまいのことで、頻度の高い病気です。致命的ではなく、特別な治療をしなくても自然に軽快し後遺症を残さないことも多いことから良性の病気とされていますが、繰り返すことが多いめまいです。数秒から数十秒の短時間の回転するようなめまい症状のことが多く、症状がひどい場合には吐き気や嘔吐も伴います。対処法は、安静を保つことであり、しばらくすると、回転するめまい症状は収まります。ぐらっとした感覚からふわふわした感じに移行することもありますが、しばらくするとそのふらつく感覚も改善します。脳卒中でも小脳梗塞などで同様の症状を呈することがあるため、初めて出現した際には耳鼻咽喉科や脳神経内科、脳神経外科を受診することをお勧めします。

頚性めまい

頚性めまいは、頚部の骨や筋肉が、首を動かした時などに周囲に分布する自律神経を刺激して起こると言われており、首こりや肩こりがある場合に起こりやすいとされています。めまいや頭痛、頭重感などをはじめとした自律神経症状が現れます。

自分でできる対応策は首や肩が凝らないように普段から姿勢を正したり、体操をしたり、マッサージをしたりすることなどです。頚椎症などがある場合には、自己流で首を動かすことは危ない可能性もあるため、一度脳神経内科や脳神経外科を受診して相談するのが良いかと思います。

「頭が一瞬ふわっとする」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「頭が一瞬ふわっとする」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

頭が一瞬ふわっとするときは何科に行けばいいですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

一瞬ふわっとしただけでその後落ち着いているようであれば、まずは様子を見てみてください。ゆらゆら・ふわふわする症状が続いたり、繰り返したりするようであれば、脳神経内科や一般内科を受診して相談するのが良いと思います。

立ち上がると頭が一瞬ぐらっとしてふらつくめまいは危険ですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

それは良性発作性頭位めまい症でみられるような症状だと思います。座るあるいは横になって安静にした状態で様子を見て、数秒～数十秒間でめまいが落ち着くようであれば、それほど心配しなくても良いめまいだと思います。一度は脳神経内科や脳神経外科を受診して検査しておくのが無難だと思います。

一瞬気が遠くなるような眩暈で頭がクラっとするのは脳の病気ですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

それは立ちくらみの症状が最も考えられます。立ち上がったり動き出したりすることに伴って血圧や心拍数の変動が起きて、その変動が大きいと気が遠くなる、めまいやふらつきが起こる、などの症状を自覚することがあります。

更年期が原因で頭が一瞬ふわっとすることはありますか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

はい。更年期症状の中には、めまいやふらつきなどが見られることがあります。

頭が一瞬ふわっとした時はどうすればいいですか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

一瞬ふわっとしただけでその後落ち着いているようであれば、過度に心配せず、まずは様子を見るのが良いと思います。

まとめ 頭が一瞬ふわっとしたらまずは落ち着いて様子を見ましょう

頭が一瞬ふわっとする症状の原因にはさまざま考えられますが、その多くは、緊急性が低く、生活習慣を見直してその改善を行うことで症状は繰り返して起こりづらくなる可能性があります。自分自身で対策しても改善しない場合には、医療機関を受診することを考慮しましょう。

また、頻度は低いのですが、脳梗塞などのような緊急性の高い疾患でも頭がふわっとする症状が出現することもあるため、頭がふわっとする症状以外に何か症状が出現していないか確認することが重要です。

