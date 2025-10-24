小さいトラックは求めてる人多いのね。

アメリカの自動車はデカくて、しかもピックアップが多いイメージがありますよね。大は小を兼ねるとも言いますが、もっとコンパクトなトラックを求めている人がけっこういるそうです。

そこで人気なのが、日本から輸入する軽トラック。農場や青空マーケットで使うのにもってこいですし、アメ車と比べて燃費も良く、小回りも効いてカワイイのも理由だそうな。

アメリカ生まれの電動軽トラ

Waev Inc.の「GEM eX」は、環境に配慮したEV時代にカリフォルニアで生まれた軽トラ級のマイクロ・トラック。作業目的にはゴルフカートみたいな車両が流用されがちですが、はじめから多目的でラフに使うことを想定して全地形対応車になっています。

コスパに優れた小型トラック

デッカいアメ車トラックは高価な買い物なので、手が出せない人も多いのが実情。「GEM eX」は値段が応相談ですが安価なはずですし、電動なのでガス代が不要。バッテリー効率も良く、運用も安く済むよう考えられています。コストは約1.6kmの走行あたり、約4.58円しかかからず経済的です。

最高時速は40kmで一般道はもちろん、後輪駆動で悪路をモリモリ走破。前輪が駆動系で故障する心配ありません。滑りそうな道では自動でトラクション（駆動力）が調節され、スリップしない機構があります。

荷台は小さめでも積載量は658kg。さらに567kgの荷車を牽引ができるので、物がたくさん運べます。荷下ろしで斜めに傾けられるのは使い勝手が良さそうですね。

Image: Waev Inc.

日本の軽トラが走れない州もある

冒頭で日本の軽トラが人気と書きましたが、アメリカでは製造から25年経った日本車なら安全基準や排出ガス規制の対象外になる「25年ルール（25-Year Import Rule）」があります。なので渡米するのは古い軽トラばかり。

また軽トラについての規制がないので、州によっては公道走行が認可されなかったり、右ハンドル車の制限があるところも…。

マイクロ・トラックは求められている？

輸入するのにハードルがあるからこそ、アメリカ産の軽トラ風トラック開発は必然なのでしょう。それがイマドキの電動にすると、こんなデザインになるんですね。

欧州では電動のマイクロ・モビリティー（1〜2人乗り小型車）が多く作られていますが、マイクロ・トラックも作れば世界中で売れそうです。

