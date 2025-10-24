ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¥Çー¥¿¡¡£Î£Ù¥À¥¦¤Ï144¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¡¡¡Ê10·î23Æü¡Ë
― ¥À¥¦¤Ï144¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î´ËÏÂ´üÂÔ¤ä·øÄ´¤Ê´ë¶È·è»»¤òÇØ·Ê¤ËÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿ ―
£Î£Ù¥À¥¦ ¡¡¡¡¡¡46734.61 ( +144.20 )
£Ó¡õ£Ð500 ¡¡¡¡¡¡6738.44 ( +39.04 )
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ ¡¡22941.79 ( +201.40 )
ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¡¡¡4.001 ( +0.055 )
£Î£Ù(WTI)¸¶Ìý ¡¡¡¡61.79 ( +3.29 )
£Î£Ù¶â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4145.6 ( +80.2 )
£Ö£É£Ø»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡17.30 ( -1.30 )
¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)¡¡¡¡48995 ( +325 )
¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (¥É¥ë·ú¤Æ)¡¡49095 ( +425 )
¢¨(¡¡)¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹