¡Ö¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡×ºÊ¤¬ÊñÃú¿¶¤ê¾å¤²É×¤ò¶¼Ç÷¡¡É×¤ÏºÊ¤ò¥Ó¥ó¥¿¡¡£µ£°ÂåÉ×ÉØ¤òÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢¾®Ã®»Ô¤Î50ÂåÃË¤È50Âå½÷¤ÎÉ×ÉØ¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï23Æü¸á¸å10»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¸á¸å10»þ45Ê¬¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«Âð¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ÎËö¡¢É×¤ÏºÊ¤ÎËË¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¡¢ºÊ¤ÏÊñÃú¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡Ö¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢2¿Í¤Ï¤±¤ó¤«¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2¿Í¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£