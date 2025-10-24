¡Ö´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡1°Ì»ØÌ¾¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡¡
¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê23Æü¡Ë
µð¿Í¤ÏºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾¡£Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤È¤Ê¤ê¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤À¤±¤É¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°æ¾å¤â¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ê¤ë¤Èº¸¤ÎÀèÈ¯¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×2027Ç¯¤«¤é¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÇ½ç¤Î´Ø·¸¤ÇÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸òÂå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´°Åê¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ì¸À¡£Íèµ¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£