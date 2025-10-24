【しまむらのグレー】が可愛い！ もけもけ感たまらん♡「フリンジベスト」

ニュアンス感のある色味で上品な雰囲気をまとえる“グレー”。大人の秋コーデに盛り込むなら、【しまむら】から登場したフリンジベストが一押し。たっぷりのフリンジのもけもけ感が可愛らしく、一点投入でコーデに華やぎをプラスできそう。きれいめにもカジュアルにも振れるグレーのベストは、秋のスタイリングで手放せなくなる予感。

もけもけのフリンジが華やかなアクセントに

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

もけもけのフリンジがたっぷりと施されたベスト。カジュアルな風合いながら、上品なグレーが大人っぽい雰囲気を醸し出します。ゆったりとしたUネックベストなので、胸元にデザインのあるインナーとも好相性に着こなせそう。コンパクトな丈感のため、ボリュームのあるボトムスとも合わせやすいのが嬉しいポイント。いつものコーデがマンネリ気味なときにプラスワンすれば、ガラッと印象チェンジできるはず。

シンプルなワンツーを旬顔にアップデート

Tシャツとショートパンツのシンプルなワンツーも、フリンジベストを投入すれば一気にトレンド感のあるレイヤードスタイルに。もけもけのフリンジが可愛らしく、顔まわりに華やぎを与えてくれます。足元はレザー調のロングブーツで、クールに秋ムードを演出。グレーとブラウンの上品な色味で統一するのも、大人っぽく仕上げるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M