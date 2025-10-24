²¦ÎÓ¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤ï¤¤¤¤ÉþÃå¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¶¯µ¤¤Ê¥é¥ó¥¦¥¨¡¼°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤á¤´¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö@girlsaward_official¡×¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤¿²¦ÎÓ¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢18Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó&²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten¡¡GirlsAward¡¡2025¡¡AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Ë¹¶¤á¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤âÈäÏª¡£¡Öº£²ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤ï¤¤¤¤ÉþÃå¤ì¤Æ¹¬¤»¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤á¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£