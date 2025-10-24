「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は、同級生と同じ舞台にはい上がった。天理高時代は日本ハムの達の控え投手。「達がプロの基準。４年間、達がいたから頑張れた」。プロで投げ合えることを心待ちにした。

仏教大野球部への入部も達が導いてくれた。田原前監督が天理の練習試合を視察し、赤木を達と間違えて声をかけたのがきっかけ。「あの時の間違いがなかったら今、選ばれていない可能性もある。ご縁に感謝したい」。不思議な力が宿ったのかもしれない。験担ぎとして、大安の日に志望届を提出。「不安が大きかった。名前を呼ばれない覚悟もしていた」。指名後は素直に喜んだ後、監督と言葉を交わすとホッとして涙があふれた。１９１センチの長身から投げ下ろす球が武器。「真っすぐなら１６０キロを出したい」と大きな夢を抱いた。

名前は“赤”木。カープにふさわしい名前だ。広島は原爆ドームへ行き、広島焼きを食べた思い出がある。新井監督は「年末年始に火を浴びている人」と笑った。達に追いつき、追い越せ。赤木の心は燃えている。

◆赤木 晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ。２２歳。大阪府堺市出身。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。投手。小学３年から高倉台ポニーズで野球を始め、６年から美木多イーグルス、中学は大阪狭山ボーイズに所属。天理では日本ハム・達の控え投手だった。最速１５３キロ。球種はフォーク、カーブ、スライダー、カットボール。８人きょうだいの５番目で次男。兄が１人、姉が３人、妹が３人。