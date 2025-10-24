¸½À¤³¦²¦¼Ô¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄ©¤à¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó
10·î17Æü¤ËGP¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¡£
º£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤Ï¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º1ÀïÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£
¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ËÇ÷¤ë79.44ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤È20ÅÀ°Ê¾åº¹¤ò¤Ä¤±´ÓÏ½¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤òÎý½¬µòÅÀ¤È¤·¡¢·ëÀ®1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë2¿Í¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢2¿Í¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï³Ú¤·¤à
22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤òÁ´À©ÇÆ¤¹¤ëÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡£
ÆüËÜ¥Ú¥¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤ò¿ë¤²¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂçµ»¤ËÈ¼¤¤¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂ¿¤¤¥Ú¥¢¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¾å¡¢2¿Í¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡È¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²Ä©¤ó¤À¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ò¸«Ä¾¤·»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·ëÀ®6Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦²¦¼ÔÃ¥´Ô¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤2¿Í¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¾ï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¥³¡¼¥Á¤Ïºòµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Îº¢¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î»Å»ö¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¡ÈÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¾¡¤Á¤¿¤¤¡É¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¥Ú¥¢³¦¤òÇØÉé¤¦2¿Í¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¿´¤Ë¤«¤¨¤êÄ©¤à¡¢¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥í¥ó¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç
ËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤é·ÑÂ³¤Î¡ØPaint It Black¡Ù¤À¡£
Åö½é¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢¡Ö²áµî¥¤¥Á¥Ï¡¼¥É¡×¤À¤È¤¤¤¦½ª»ÏÆ°¤Â³¤±¤ëÇ»Ì©¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦²áÄø¤òÂç»ö¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¤½¤í¤¦¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢4·î¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï80.99ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ç¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿2Ç¯Á°¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¶ÃÏ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¤Î·ÑÂ³¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò»°±º¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¡¢ÌÚ¸¶¤â¡ÖºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ©¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
2¿Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«¿®ºî¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·Ä©¤à¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×
°ìÊý¥Õ¥ê¡¼¤Ï¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é»°±º¤¬³ê¤ê¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤òÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢Â³¤±¤Æ»°±º¤â¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³ê¤ê¤¿¤¤¶Ê¤Ç³ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òºÇÂç¸Â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤À¡£
¤½¤³¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥È¡×¤À¡£
¡Ö¡ÈÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢È´¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
ÌÚ¸¶¤¬¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¤¤Æ»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥Ë¡¼¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢Ä¹Ç¯2¿Í¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¤¿ÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¸ºÂ®Î¨¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£ÌÚ¸¶¤¬»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤¤¤ï¤Ð¡Ö4¤ÄÌÜ¤Î¥ê¥Õ¥È¡×¤ò¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¥é¥¹¥È¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»°±º¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï²Î»ì¤È°ì½ï¤Ç¡ØÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹»°±º¤ÎÎÙ¤ÇÌÚ¸¶¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¸«¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÄÉµá¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î1Ç¯¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¸ÞÎØ¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤¤
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î7°ÌÆþ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡£
¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç2¿Í¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê»°±º¡Ë
¡Ö2¿Í¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ëºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢12·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤Ï9·î¤Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç²ñ¿´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Ú¥¢¶¥µ»¤Î¸ÞÎØ2ÏÈÌÜ³ÍÆÀ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
Áá¤¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¥Ú¥¢³¦¡£¿·¤¿¤Ê±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¯2¿Í¤ÎÀï¤¤¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£