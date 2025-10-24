この笑顔をファンは待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月23日の第1試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が今期個人7戦目でうれしい初トップ。中盤に一気通貫を仕上げて跳満をツモり、試合後は爽やかな笑みで喜びと反撃の決意を口にした。

【映像】太、全速で進むツモ和了り

この試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、渡辺、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。東1局、渡辺は東城とのめくり合いを制し満貫のアガリで先制した。東場は四者が2万点台で終了、南場へ。

南1局1本場、渡辺にチャンスが到来した。メンタンピンと一気通貫が見える赤1枚の好形のイーシャンテンから、すぐにカン2筒待ちの一気通貫をテンパイ。巡目が早いこともあり、即リーチを敢行した。山に残る4枚のうち、3枚がライバルへ渡ってしまったが、最後の牌を終盤にツモ。リーチ・ツモ・一気通貫・赤に値千金の裏ドラが1枚乗り1万2000点（＋300点、供託1000点）をゲットした。

南3局、親を残す松本が4000点をツモ。僅差で迎えた南4局は松本とのアガリ競争となった。ここで渡辺は南の暗刻を持つ手から、2索をチーしてイーシャンテン。その後に1・4索待ちのテンパイを組むと、自ら4索を引いてゲームセット。

試合後は「前回は6万点弱持っているところから渋川さんにマクられてしまって、点棒を持っていると勝てないというジンクスがあった。むしろ逆に競り合いで勝っている部分はある。どちらがいいかは難しいですが、今日は勝てて良かったです」と笑顔でコメント。

昨年のファイナルで優勝を逃し、涙を見せた渡辺。その意外な姿は瞬く間に拡散され、多数のファンから反響を呼んだ。渡辺は最後に「昨シーズンはかなり悔しい姿をお見せしてしまった。それだけMリーグに本気で臨んでいるので、涙してしまったことは決して恥ずかしいことではないと自分では思っています。雪辱を晴らせるようにこれから巻き返していきます」と誓い、ファンからは「うれしいぞふとし！」「やったお！！」「太復調してきたな」「おめでとう！」と声援が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万7100点／＋57.1

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万点／＋10.0

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）2万1600点／▲18.4

4着 BEAST X・東城りお（連盟）1万1300点／▲48.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）