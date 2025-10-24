DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡Ö¹Ô¤¯¤Ù¤Áª¼ê¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤¯¤¸¤ò³°¤¹¤â¡Äº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î»ØÌ¾¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ
¡¡DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ç¡¢1°Ì¤Çº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡ËÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡1½äÌÜ¤Çº´¡¹ÌÚ¤òDeNA¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¸¢¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÍÆÀ¡£DeNA¤Ï¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡ËÆâÌî¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Æü½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ëº´¡¹ÌÚ·¯¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÄø¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë°ì¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¡¢À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¾µÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Ù¤Áª¼ê¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½»ØÌ¾¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃêÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀË¤·¤¯¤â¤¯¤¸¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìËÜ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë