美味しそうな新作、みーーーーっけ！！【ローソン】の「カップデザート」が気になる♡

【LOWSON（ローソン）】の人気シリーズ「Uchi Café」から、秋にぴったりな和風カップデザートが新登場！ 抹茶やほうじ茶など、和素材を贅沢に使用した2種のムースは、見た目はもちろん味わいだって期待できそう。コンビニで気軽に手に入る本格和スイーツ、ぜひチェックしてください。

和の香ばしさを堪能できる「宇治ほうじ茶ムース」

シア―ホワイトのカップに入った「宇治ほうじ茶ムース」は、上品さが漂う落ち着いた色味が特徴です。きな粉ホイップや粒あん、白玉などがトッピングされていて、満足感も期待大。香ばしいほうじ茶ムースが秋の気分を引き立て、至高のティータイムが過ごせそうです。

口に入れるたびに変化が楽しい層仕立て

スプーンですくうと、きな粉ホイップのふわふわ具合が伝わってきます。そこに粒あんの食感が重なり合い、ひと口ごとに味わいの変化が楽しめそう◎ 和洋折衷のやさしい甘みが広がる構成で、見た目にもほっと癒される一品です。

抹茶の豊かな香りが楽しめる「宇治抹茶ムース」

同じくUchi Caféから登場した「宇治抹茶ムース」は、鮮やかな抹茶色が目を引く一品。「宇治ほうじ茶ムース」同様のシア―ホワイトのカップには、ふんわりした抹茶ムースに、白玉や粒あんがトッピングされています。宇治抹茶の上品な苦味と、ホイップやムースのやさしい甘みの好相性な組み合わせは、「試す価値あり」と言えるでしょう。

真上から見ると素材のバランス感も◎

カップの上から見ると、白玉・ホイップ・粒あんがバランスよく配置されているのがわかり、視覚的にも楽しめます。なめらかなミルクホイップと粒あんの組み合わせは、クリーミーで絶妙なバランスを楽しめそう。デザートとしてはもちろん、ちょっとしたご褒美にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里