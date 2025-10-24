¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÄ¾·â¤Ï17²óÌÜ¤ä¡×ºÇ½ªÆü¤Ë¡ÉµÈËÜ¤Î¥É¥ó¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÂçºåËüÇî¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¡×
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡Ä
°ìÈÌÎß·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤¬2500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ºÇ½ªÆü¤Î10·î13Æü¤Ë¤ÏÌó21Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îµ¼Ô¤¬²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤¿Ä«£¹»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÅöÆüÌë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÄËë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¾ì½ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµÒ¤¬Â¿¿ô¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤É¤³¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¤ÏºÇÂç£¸»þ´ÖÂÔ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÕ¶á¤ÎÄÌÏ©¤Ï¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌë£¸»þ²á¤®¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¡Ø¥³¥Ö¥¯¥í¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Âç´Ñ½°¤È¡¢²Ö²Ð¤äÊ®¿å¥·¥ç¡¼¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¸«½ª¤¨¤¿µ¢¤êµÒ¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£´í¤¦¤¯¾´ýÅÝ¤·¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ëÅì¥²¡¼¥È¤Î¶á¤¯¡£µ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤È´ÑµÒ¤¬°ìÅÙ¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢»ê¤ë½ê¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤â¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Çµ¢Âð»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ë¤ó¤ä¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¡Ë
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤ò¤«¤±¡¢¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËüÇî´Ø·¸¼Ô¡Ë
µ¼Ô¤¬Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤Ç¥«¥á¥é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ËÃËÀ¤¬¸½¤ì¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¸µ²ñÄ¹¡¦Âç粼ÍÎ»á¡Ê72¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÌ¾»þÂå¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤¿¡ÈµÈËÜ¤Î¥É¥ó¡É¤À¡£Âç粼»á¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025ºÅ»ö¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤Î¶¦Æ±ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£ËüÇî¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¸¤½¤¦¤Ë½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤ä¡×
¡½¡½¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÄ¾·â¤Ï¤³¤ì¤Ç17²óÌÜ¤ä¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â°¤¯½ñ¤¯¤«¤é¥¤¥ä¤ä¤ï¡Á¡×
¡½¡½¤½¤¦¸À¤ï¤º¡¢ËüÇî¤ò½ª¤¨¤Æ¤Îº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËüÇî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î·úÂ¤Êª¤ò³°¤«¤é¸«¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¤³¦¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¸¤½¤¦¤Ë½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤É¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾®»³·°Æ²¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¤¢¤½¤³¤¬¥Ù¥¹¥È¤ä¤Ê¡£¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤Î¸«¤»Êý¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¥½¥Ê´Û¤Îß·Ë§¼ùÀèÀ¸¤ÎiPS¿´Â¡¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤ÏºÅ»ö¸¡Æ¤²ñµÄ¤Î¶¦Æ±ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£º£²ó¤Ï»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¼Â»Ü¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ä¤«¤é¤Í¡×
¡½¡½·Ý¿Í¤µ¤ó¤â´ÑµÒ¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÉñÂæ¤¬Âç»ö¡©
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦µÈËÜ¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤±¤É¡¢ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È·Ý¿Í¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î´ðËÜ¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ä¤Ê¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢Âç粼»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¼Â¤ËËþÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£