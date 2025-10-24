今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された三毛猫ちゃんと柴犬ちゃんのツーショット。ソファの上でのんびり過ごす柴犬ちゃん。その背中に、三毛猫ちゃんがそっと体を預けてくつろいでいたそうです。投稿はXにて、239.8万回以上表示。いいね数はなんと11万件を超えました。

【写真：ソファで寄り添う『柴犬と三毛猫』を撮影すると…】

ものすごーく 可愛く撮れました

今回、Xに投稿したのは「あめちゃん」さん。登場したのは、三毛猫のあめちゃんと柴犬のどん兵衛ちゃんです。ふたりはとっても仲良し。一緒に寄り添いあっていることも多いようです。

飼い主さんが撮影したのは、そんなふたりの仲良しツーショット。ふかふかのソファの上で、どん兵衛ちゃんが気持ちよさそうに横になっていると、あめちゃんがその上にぴたり。まるでクッションのように寄りかかって、心地よさそうにしていました。

ふたりの間には犬と猫の垣根はない模様。お互いを信頼し合っているようです。これも長年一緒に過ごしてきた家族だからこそ。見ているだけで温かな気持ちになる光景ですね。

あめちゃん＆どん兵衛ちゃんのツーショットはXで大バズり

あめちゃんとどん兵衛ちゃんがソファで寄り添いあう様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい」「まるで、親子」「これは、凄いね動物カメラマン顔負けですね」「ぎゃーーー！可愛い～」「どちらもしっかりカメラ目線」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、あめちゃんとどん兵衛ちゃんの可愛さにハートを射抜かれたようですね。

Xアカウント「あめちゃん」では、三毛猫あめちゃんと柴犬どん兵衛ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いふたりの投稿には可愛さがギュッと詰まっています。

