今日24日の朝は所々で今季一番冷えました。最高気温は昨日23日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本では夏日(最高25℃以上)となる所もありそうです。朝晩と日中の気温の変化が大きくなるでしょう。服装で上手に調節してください。

最適な服装は?

今日24日の朝は今季一番冷えている所が多くなっています。



札幌市は朝晩は冬のコートが必要になりそうです。最高気温は9℃と、11月中旬並みで空気が冷たいでしょう。暖かくしてお過ごしください。仙台市は今季一番寒い朝を迎えています。コートで暖かくしてお出かけください。最高気温は16℃と日中も上着が必要になりそうです。





金沢市や東京都心も朝は冷えてトレンチコートがあると良いでしょう。最高気温は金沢市では20℃とシャツなど長袖一枚で快適に過ごせそうです。東京都心では18℃と日中も羽織る物があると良いでしょう。名古屋市でも朝晩は上着が必要ですが、日中はカットソーなど長袖一枚で快適な陽気となりそうです。朝晩と日中の気温の変化が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。大阪市から福岡市では最高気温は25℃前後まで上がるでしょう。朝晩はジャケットなど羽織る物が必要ですが、日中は半袖でも過ごせそうです。脱ぎ着しやすい服装が良いでしょう。那覇市は蒸し暑いでしょう。ノースリーブや半袖で過ごせそうです。※服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。