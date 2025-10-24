京都産業大学が第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（１０月２６日、宮城県仙台市）の切符をつかんだ。今年で２年連続、通算２９回目の出場となる。新エースとしてチームを牽引する今（こん）絵里南（３年・現代社会学部）は「切磋琢磨できるチームになっている」と話し、昨年（１８位）を上回る順位へ自信をのぞかせた。

全日本大学女子駅伝は、前回大会で８位までに入ったチームがシード校として出場できるほか、各地区の予選会を通過した１４校と、５０００ｍのシーズンベスト上位６人の合計タイムによる記録審査枠の３校を加えた計２５校が出場できる。京産大は、９月２７日に行われた関西地区予選会での出場権獲得を目指していた。すでに全日本のシード権を持つ立命大と大阪学院大に次ぐ３位入賞を狙い、今はエースとして競技人生で初めて最終区間の大役を任されたが、前半区間での出遅れを挽回できずチームは７位に。昨年から順位を一つ落とし、全日本の出場権を逃す悔しい結果となった。

それでもチームは下を向かなかった。残された記録審査枠での出場権獲得に向けて、シーズンベスト更新のためのラストチャンスとなる１０月５日の記録会（第２回関西ディスタンスチャレンジ）へ、気持ちを切り替えた。地区予選会からわずか１週間。この１週間は個別で調整に励む期間だったが、今は「みんなで頑張ろうという雰囲気は常にあった」と振り返る。この記録会では京産大の最後まで諦めない走りが光り、今が自己新に迫る好タイム（１６分４０秒３５）をマーク。他にも４選手が自己ベストを更新すると、結果的に記録審査枠の２位に滑り込み、全日本出場枠２５校の一角に名を連ねた。

今年の京産大は上級生が少なく、チームをまとめる存在として今の責任は大きい。「自分がやらなきゃチームは成り立たない」と自らを鼓舞し、前半のトラックシーズンから着実に力をつけてきた。練習でも常に先頭を走り、背中で引っ張る姿に後輩たちは刺激を受けている。「一緒に支える存在になりたい」と話す選手も増え、チーム全体に好循環が生まれた。

最近では雰囲気の良さや選手層の厚みを実感できている。「選手権の見どころはチーム全員にある。一人ひとりの走りに注目してほしい」と笑顔を見せた今は、「大きな目標にはなるが、シード権を狙いに行きたい」と力を込めた。杜の都で、京都産業大学の挑戦から目が離せない。（新川姫優）

◆今 絵里南（こん・えりな）２００４年４月６日、青森県青森市生まれ。青森山田高卒。昨年は、全国都道府県対抗女子駅伝や東日本女子駅伝に青森県代表として出場。今年の関西インカレでは１００００ｍで３位に輝いた。好きな駄菓子はサワーペーパー。