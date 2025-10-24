一般社団法人・日本ピックルボール協会とミズノ社はこのほど、ピックルボールの普及を目的としたパートナーシップ契約を締結した。契約期間は１０月１日から来年９月３０日の１年間。今後は、ミズノが管理する全国３０か所の運動施設を活用し、個人参加型の体験会やレベル別講習会、各種大会などのプログラムを展開。誰もが気軽に参加できる場を創出することで、国内における同競技の認知拡大と競技人口の増加を目指す。

ピックルボールは米国発祥で急成長中のスポーツ。テニスコートの約３分の１、バドミントンと同じ大きさのコートで、専用の「パドル」と呼ばれるラケットを使用し、プラスチック製のボールを打ち合う。ボールに穴が開いていることでスピードが抑えられ、初心者でもラリーが続けやすいのが特長。適度な運動量で、子どもからシニアまで幅広い世代が楽しめる生涯スポーツとして注目されている。

今回のパートナーシップの一環として、大阪・高槻市立総合スポーツセンターで「ミズノ高槻オープン２０２５」を１２月２０日に開催。日本協会の主催大会として、男女シングルスとダブルスの４カテゴリーで１００人以上の参加を見込んでいる。