ドジャースの山本由伸投手（27）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。大谷翔平投手（31）から得た学びを頂上決戦でも表現していく心構えを口にした。

すでに25日（同26日）の第2戦先発が決まっている山本。「本当に特別な試合だと思っています。またそれを勝った先にもっと特別なものがあると思うんで、全員で頑張りたいと思います」と意気込みを口にした。

渡米2年目。異国の地で数々の学びを得てきた。中でも身近な存在でもある大谷から学んだことはかけがえのない財産となった。「プレーがすごいのはもちろんですけど、毎日、何があっても、もちろん疲れてる時もあると思いますけど、その姿を見せることなく、いつも変わらない姿でプレーしてるので、そういったところはすごく勉強になります」。常に変わることなく“平常心”でグラウンドに立ち続け、そこに自分の持っているものを全て出し尽くす。山本の中でもそれがポリシーとなった。

大谷については「本当に特別で、信じられない選手だと思います。やっぱりみんなすごい想像を高く、翔平さんが“あんなプレーしてくれるだろう”って、想像すごい高く設定してるのを、さらに超えて、ファンとかを驚かす。そういったのを何度も繰り返してるんで、本当に信じられないプレーの選手だと思います」と語る。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦では9回を3安打1失点でメジャー初の完投勝利。ポストシーズン（PS）では17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶり、球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりの完投勝利で、日本投手では初めての快挙を達成した。初戦に先発するスネルに続き、NLCS同様、チームに流れをもたらす投球が期待される。「とにかく勝つことが大事なんで。自分のパフォーマンスを出すことが大事ですし、球場の雰囲気もすごい高まって、選手もすごい高まってると思うんで。そこをしっかり冷静さを保って、いつも通りの、それ以上をあまり求めすぎず、行きたいかなと思います」。心は熱く、頭は冷静に。山本がWSでも「普段の投球」を展開する。