10月28日から29日頃にかけては、北日本を中心に寒気の影響を受けやすく、北日本・東日本の山では雪の降るところもあるでしょう。月末には低温傾向は解消し、11月になってからは、全国的な高温傾向が予想されます。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側では、10月31日頃にかけて、低気圧や前線、寒気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。また、11月8日から21日頃にかけては、例年よりもくもりや雨の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

10月25日から31日頃にかけての気温は、北海道日本海側で「平年並みか低い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「平年並み」の見込みです。11月1日から7日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。11月8日から21日にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・オホーツク海側・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・東北太平洋側では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

10/25〜11/24

札幌 6.3℃〜14.5℃

青森 8.9℃〜16.4℃

仙台 12.3℃〜18.1℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、10月31日頃にかけて、低気圧や前線、寒気の影響を受けやすく、例年と比較してくもりや雨の日が多いでしょう。また、11月8日から21日頃にかけては、寒気の影響を受けにくく、例年と比較してくもりや雨の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

10月25日から31日頃にかけての気温は、北陸で「平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか高い」の見込みです。11月1日から7日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。11月8日から21日にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/25〜11/24

新潟 12.4℃〜18.9℃

東京 15.1℃〜20.4℃

名古屋 15.6℃〜21.5℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変化するでしょう。西日本太平洋側では、11月1日から7日頃にかけて、低気圧や前線、湿った空気の影響で、例年より晴れる日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

10月25日から11月7日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。11月8日から21日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/25〜11/24

大阪 16.1℃〜21.9℃

広島 15.9℃〜21.8℃

高知 17.9℃〜23.3℃

福岡 16.4℃〜22.0℃

鹿児島 18.9℃〜24.2℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、低気圧・前線・湿った空気の影響を受けやすく、10月31日頃にかけては例年よりくもりや雨の日が多く、11月1日から7日頃にかけては、例年より晴れる日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

10月25日から11月7日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。11月8日から21日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美で「平年並みか多い」でしょう。沖縄では「平年より多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

10/25〜11/24

名瀬 22.5℃〜25.9℃

那覇 24.0℃〜27.2℃

■1か月予報（10月25日から11月24日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :20％・30％・50％

東日本 :10％・30％・60％

西日本 :10％・30％・60％

奄美・沖縄:10％・10％・80％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・40％・30％

北日本（太平洋側）:20％・40％・40％

東日本（日本海側）:30％・40％・30％

東日本（太平洋側）:20％・40％・40％

西日本（日本海側）:30％・40％・30％

西日本（太平洋側）:20％・40％・40％

奄美・沖縄 :20％・30％・50％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・30％・40％

北日本（太平洋側）:30％・40％・30％

東日本（日本海側）:30％・30％・40％

東日本（太平洋側）:40％・40％・20％

西日本（日本海側）:30％・40％・30％

西日本（太平洋側）:40％・40％・20％

奄美・沖縄 :50％・30％・20％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）