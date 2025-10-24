『めちゃ×2メチャってるッ！』岡村隆史、復帰への第一歩 亡き恩人の位牌に手を合わせ大きな決断【Episode.3あらすじ】
フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信されている。
【番組カット】顔には…針？サンタ姿の濱口と握手を交わす岡村
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
【Episode.3 生きていてよかった】
手術は無事終わったが、この企画は極秘プロジェクトだったため松葉杖や車椅子で仕事をしていた当時の岡村は、周囲に怪我の理由を説明することさえ出来ない。そんな岡村の孤独なリハビリが始まった。2023年の暮れ、担当医師から手術後のアキレス腱をかばってきた装具を外す許可が降りた。復帰への第一歩。めちゃイケ時代の仲間である濱口優がその祝福に訪れた。また、この年に亡くなったとても大切な恩人の位牌に手を合わせながら岡村は、ひとつの大きな決断をする…。
◇第1部
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか
