¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¡½¡½Netflix¤¬±Ç²è²½¡¡18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¡¦Ë¾·î½Õ´õ¤ò¼ç±é¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡¡ºØÆ£¹©¤¬¶¦±é
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦À½ºî¤ò¤¹¤ëNetflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹ ¥¤¥º ¥¢¥¤¡Ë¤ò2026Ç¯2·î¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÃø½ñ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¶¦Ãø¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡¡ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤ÈºÆÀ¸¤Îµ°À×¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡2008Ç¯¡¢¡Ö¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡×¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ËÇº¤ß¡¢À¤´Ö¤ÎÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¡¦ÂçÀ¾¸¼¨¤ÎÄ¹¤¤Êâ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÊÌ°ãÏÂ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤Ï¡¢¸¼¨¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¸¼¨¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°åÎÅ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÇº¤ß´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À°å»Õ¡½¡½¡£Æó¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÈµÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿®Íê¤Èå«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ë¾·î½Õ´õ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÌò¤ÏË¾·î¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿³ºº°÷Á´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢Ìò¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÂÎ¸½¡£Netflix¤¬¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê°ïºà¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ç°¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤Æ¤¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿°å»Õ¤Î»Ñ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£ºØÆ£¤ÈË¾·î¤Î±éµ»¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´Æ£Á±¹¨¡ÊNetflix¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÃ¯¤·¤âÃÎ¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢80Ç¯Âå¡ÁY2K¡Ê2000Ç¯Âå¡Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¿´Ìö¤ë¥À¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØNoise ¥Î¥¤¥º¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ØWinny¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¿·±Ô¡¦¾¾ËÜÍ¥ºî¡£¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºØÆ£¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ó¿È¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£¡ØÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÎÏ¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë°ìºî¤À¡£
¢£´ë²è¡§ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡2021Ç¯11·î¡£»Å»ö¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìë¡¢Í§¿Í¤ÈÇßÅÄ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖWADA¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤È¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤¿ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¿ÍÀ¸¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¤«¤é24Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î¤½¤Î½÷À¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¶¯¤¯¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤È°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤µ¤ó¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜÍ¥ºî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤âËþºÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¤ÈÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºØÆ£¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ó¿È¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º´Æ£Á±¹¨¡ÊNetflix¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ì¤³«¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¤À®¸ù¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÁ¸±¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¿¤È¿ÈÂÎ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò»È¤Ã¤ÆÆ»¤Ê¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¡¢°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎ¹Ï©¤òÌÂ¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¡¢·èÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÂçÈ´¤Æ¤¡£¤½¤ÎÁªÂò¤³¤½¤¬¤³¤ÎËÁ¸±¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÈ¼¤¤À¤³¦¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÃ¯¤·¤âÃÎ¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2008Ç¯¡¢¡Ö¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡×¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ËÇº¤ß¡¢À¤´Ö¤ÎÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¡¦ÂçÀ¾¸¼¨¤ÎÄ¹¤¤Êâ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÊÌ°ãÏÂ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤Ï¡¢¸¼¨¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¸¼¨¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°åÎÅ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÇº¤ß´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À°å»Õ¡½¡½¡£Æó¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÈµÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿®Íê¤Èå«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ë¾·î½Õ´õ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÌò¤ÏË¾·î¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿³ºº°÷Á´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢Ìò¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÂÎ¸½¡£Netflix¤¬¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê°ïºà¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¿®Ç°¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤Æ¤¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿°å»Õ¤Î»Ñ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£ºØÆ£¤ÈË¾·î¤Î±éµ»¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´Æ£Á±¹¨¡ÊNetflix¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÃ¯¤·¤âÃÎ¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢80Ç¯Âå¡ÁY2K¡Ê2000Ç¯Âå¡Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¿´Ìö¤ë¥À¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØNoise ¥Î¥¤¥º¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ØWinny¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¿·±Ô¡¦¾¾ËÜÍ¥ºî¡£¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºØÆ£¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ó¿È¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£¡ØÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÎÏ¶¯¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë°ìºî¤À¡£
¢£´ë²è¡§ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡2021Ç¯11·î¡£»Å»ö¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìë¡¢Í§¿Í¤ÈÇßÅÄ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖWADA¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤È¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤¿ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¿ÍÀ¸¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¤«¤é24Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î¤½¤Î½÷À¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¶¯¤¯¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤È°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤µ¤ó¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜÍ¥ºî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤âËþºÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¤ÈÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºØÆ£¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ó¿È¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º´Æ£Á±¹¨¡ÊNetflix¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ì¤³«¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¤À®¸ù¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÁ¸±¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¿¤È¿ÈÂÎ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò»È¤Ã¤ÆÆ»¤Ê¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¡¢°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎ¹Ï©¤òÌÂ¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¡¢·èÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÂçÈ´¤Æ¤¡£¤½¤ÎÁªÂò¤³¤½¤¬¤³¤ÎËÁ¸±¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÈ¼¤¤À¤³¦¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÃ¯¤·¤âÃÎ¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£