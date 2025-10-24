京奈和、橋架けるよ！

国土交通省 奈良国道事務所は2025年10月22日、京奈和道の橋梁架設工事に伴い、並行する国道24号「橿原バイパス」の一部区間（奈良県橿原市）で夜間通行止めを行うと発表しました。

【やっと橋が…！】これが「京奈和道の橋を架ける」区間です（地図／写真）

11月18日（火）から20日（木）のうちの1日、22時から翌朝5時まで、橿原バイパスの曲川町東交差点（国道165号交点）から新堂町東交差点までの1km弱が通行止めになります。ちょうど、「イオンモール橿原」のすぐ東側にあたります。

今回は、京奈和道で未開通となっている「大和御所道路」の一部（橿原北IC−橿原高田IC）4.4kmのうちの一部の橋桁を架設するものです。

通行止めとなる区間は、和歌山方面から続く京奈和道の高架が途切れ、地上の国道24号に流入する交通がなだれ込むうえ、イオンモールもあり慢性的な渋滞が発生しています。渋滞解消のカギとなる京奈和道の橋脚がすでに林立していますが、そこへいよいよ橋桁が架かります。

京奈和道の橋脚は、今回の区間以北も出来上がってきていますが、進捗としてはまだまだです。

というのも、国道165号以北の京奈和道は道路中央の高架から上下線が二手に分かれ、近鉄大阪線をアンダーパスでくぐっている橿原バイパスのさらに外側を、京奈和道が2本の地下トンネルで抜けるという特殊な設計になっています。地下トンネル工事もあり、橿原北IC−橿原高田IC間の開通見込みは示されていません。