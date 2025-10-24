¤Ï¤ë¤Ê°¦Ìò¤Î¼ç±é¤Ë18ºÐ¡¦Ë¾·î½Õ´õÈ´¤Æ¤¡¡ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î¿ÍÀ¸¡¡Netflix±Ç²è26Ç¯£²·îÇÛ¿®
ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À°Ü¹Ô¤Ë¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤È¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î1¿ÍÌÜ¤Î´µ¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼¹Åá¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿ÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤Î¡¢2¿Í¤ÎÃø½ñ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ÖThis is I¡Ê¥Ç¥£¥¹¡¡¥¤¥º¡¡¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢26Ç¯2·î¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÂçÀ¾¸¼¨Ìò¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¡¦Ë¾·î½Õ´õ¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£°å»Õ¤ÎÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤òºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢08Ç¯¤Ë¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¤ËÇº¤ß¡¢À¤´Ö¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦ÂçÀ¾¸¼¨¤È¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿ÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
Æ±°å»Õ¤â¸¼¨¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½é¤á¤ÆÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¶ìÇº¤òÃÎ¤ê¡¢¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸¼¨¤¬½é¤á¤Æ¼¹Åá¤¹¤ëÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î´µ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¸¼¨¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Î°åÎÅ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ËÇº¤ß¡¢´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÆ±°å»Õ¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿®Íê¤Èå«¤ò·ë¤Ö¡£Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¤¢¤êÊý¡×¤òÃµ¤·µá¤á¡¢¤½¤ÎÂº¸·¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ä¤½¤ÎÍ¦µ¤¤ÈºÆÀ¸¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
´ë²è¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢21Ç¯11·î¤ËÏÂÅÄ°å»Õ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢Æ±°å»Õ¤È¿¼Ä®¸øÈþ»Ò»á¤Î¶¦Ãø¡Ö¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡§ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡×¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢24Ç¯Á°¤ËºÊ¤Î¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¡ÖÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¡¢Âô»³¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃåÁÛ¡£¤Ï¤ë¤Ê¤ÎÃø½ñ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢22Ç¯¤ËNetflix¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢±Ç²è¤Î·Á¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£33ºÐ¤È¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢19Ç¯¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖNoise¡¡¥Î¥¤¥º¡×¤¬³¤³°¤Î±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢22Ç¯¤Ë¾¦¶È±Ç²è¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¥Ü¥¯¤Î¤»¤¤¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£23Ç¯¤Î¡ÖWinny¡×¤Ç¤Ï¡¢02Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿°ãË¡¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌäÂê¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥½¥Õ¥È¡ÖWinny¡×¤ò³«È¯¡¢¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤Û¤¦½õÍÆµ¿¤Ç04Ç¯¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¶â»ÒÍ¦¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤ò·à±Ç²è²½¡£¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢åÌÌ©¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤â´Þ¤á¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤Ã¤¿¼êÏÓ¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÀ¾¸¼¨Ìò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤±þÊç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¹Í²áÄø¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏË¾·î¤¬Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß´¶¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÌò¤ÏË¾·î¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËþ¾ì°ìÃ×¤ÇÁª¹Í¿Ø¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¡¢ÂçÈ´¤Æ¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×¡Ö¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡×¤òÂ£¤ê½Ð¤·¤¿Netflix¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤ÆÂçÈ´¤Æ¤¤·¤¿¿·À±¡¦Ë¾·î¤Ï¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ëÂçÀ¾¸¼¨¤ò¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´¶À¤È¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤ÇÂÎ¸½¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¼¨¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤ÎºØÆ£¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£ÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢600¿Í°Ê¾å¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¡¢ÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿ÏÂÅÄ°å»Õ¤È¼ç¿Í¸ø¡¦¸¼¨¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
80Ç¯Âå¡ÁY2K¡Ê2000Ç¯Âå¡Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¿¤Á¤È¿´Ìö¤ë¥À¥ó¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åö»þ¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿2¿Í¤Î¿´¿Ì¤ï¤¹¼ÂÏÃ¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
À½ºî¿Ø¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê´ë²è¡Ë¡¡2021Ç¯11·î¡£»Å»ö¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìë¡¢Í§¿Í¤ÈÇßÅÄ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖWADA¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤È¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î½÷ÀÃ£¤òµß¤Ã¤¿ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¿ÍÀ¸¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¤«¤é24Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊÃ£¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î¤½¤Î½÷À¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¶¯¤¯¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤È°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£Âô»³¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤µ¤ó¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¡Ý¡Ý¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤âËþºÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¤ÈÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºØÆ£¹©¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹â¤ÎÇÐÍ¥¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Netflixº´Æ£Á±¹¨¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ì¤³«¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±¤Ï´í¸±¤¬È¼¤¤À®¸ù¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÏËÁ¸±¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¿¤È¿ÈÂÎ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò»È¤Ã¤ÆÆ»¤Ê¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¡¢1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎ¹Ï©¤òÌÂ¤¤¡¢¶ì¤·¤ß¡¢·èÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÂçÈ´¤Æ¤¡£¤½¤ÎÁªÂò¤³¤½¤¬¤³¤ÎËÁ¸±¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÈ¼¤¤À¤³¦¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÍ»¹ç¤ÎËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÃ¯¤·¤âÃÎ¤ë²ÎÍØ¶Ê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖThis is I¡×¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ËÇº¤ß¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÀ¾¸¼¨¡ÊË¾·î½Õ´õ¡Ë¡£¤½¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1¿Í¤Î°å»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë´µ¼Ô¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ë°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤Ï¡¢¸¼¨¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÊÌ°ãÏÂ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¶ìÇº¤Ë½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸¼¨¤Ï¡¢ÏÂÅÄ°å»Õ¤¬½é¤á¤Æ¼¹Åá¤¹¤ëÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î1¿ÍÌÜ¤Î´µ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ÊÐ¸«¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢ÀÊÌ°Ü¹Ô¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î°åÎÅ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÇº¤ß¡¢´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÏÂÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤¬Ë¾¤à¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¤·¤¿¸¼¨¡£À¤´Ö¤ÎÈ¿È¯¤äµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿®Íê¤Èå«¤À¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£