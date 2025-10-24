赤ちゃんが泣き出したら、ワンコが心配してくれて…？まるで本当のお兄ちゃんのような愛にあふれた行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万7000回再生を突破。「優しいね」「偉い」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが泣いたのを見た犬→明らかに心配そうな様子で…まるで本当のお兄ちゃんのような『素敵な行動』】

赤ちゃんが泣き出したら？

Instagramアカウント「wanwan_wonda」に投稿されたのは、赤ちゃんが泣き出した時のホワイトスイスシェパード「ワンダ」くんの行動です。

この日、ワンダくんはベビーラックで寝ている赤ちゃんのお顔を覗き込んで、クンクンと匂いを嗅いでいたそう。すると赤ちゃんが泣き出してしまったので、ワンダくんは「泣いちゃった…僕のせい？」と大焦り！

ワンコは心配でオロオロ…

ママさんがそばで様子を見ていると、「赤ちゃん泣いちゃった。どうしよう？」と助けを求めるように寄ってきたワンダくん。思いつめたお顔で「どうしよう…どうしよう…」とオロオロしていたそう。心配しすぎな姿から、赤ちゃんを大切に思っていることが伝わってきます。

心配性なワンダくんが愛おしくて、「大丈夫だよ」と笑いながら声をかけるママさん。ワンダくんはママさんをじっと見つめて、「どうする？」とお目目で問いかけてきたそう。「僕が泣き止ませなくちゃ」と言わんばかりの真剣なお顔が可愛いです。

お兄ちゃんのような姿にほっこり

ベビーラックを揺らしているうちに赤ちゃんが落ち着いてきたので、ワンダくんは「よかった～」と穏やかな表情に。ところが安心したのも束の間、赤ちゃんが咳をして再び泣き出してしまったそう。するとワンダくんはすかさず赤ちゃんのお顔を覗き込み、「大丈夫？」と心配してくれたとか。

その後もずっと赤ちゃんを見守り続け、泣き止んだのを見届けてからそばを離れていったというワンダくん。まるで本当のお兄ちゃんのような愛にあふれた姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「穏やかな優しい表情してる」「おりこうなワンコ」「大事に丁寧に扱わなきゃダメなんだって分かってる」「新米お兄ちゃん頑張れー」といったコメントが寄せられています。

ワンダくんには２歳の小さなお兄ちゃんもいて、赤ちゃんを含めた3兄弟で仲良く楽しい日々を過ごしているそうです。微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「wanwan_wonda」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wanwan_wonda」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。