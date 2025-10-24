「薩摩塩屋」はなんて読む？南九州市にある駅！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「薩摩塩屋」という漢字を見たことはありますか？

鹿児島県にある駅名で、答えは6文字です。

いったい、「薩摩塩屋」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。