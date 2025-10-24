「薩摩塩屋」はなんて読む？南九州市にある駅！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「薩摩塩屋」はなんて読む？
「薩摩塩屋」という漢字を見たことはありますか？
鹿児島県にある駅名で、答えは6文字です。
いったい、「薩摩塩屋」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さつましおや」でした。
薩摩塩屋駅は、鹿児島県南九州市に位置している駅。
駅のある南九州市には、さまざまな観光エリアがあります。
なかでも南九州市を代表する観光エリア「知覧」には、平和の尊さを語り継ぐ「知覧特攻平和会館」や、江戸時代から続く歴史と伝統美を現代に伝える「知覧武家屋敷庭園群」など南九州市を代表する観光地が所在していますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
