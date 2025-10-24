「薩摩塩屋」はなんて読む？南九州市にある駅！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「薩摩塩屋」はなんて読む？

「薩摩塩屋」という漢字を見たことはありますか？

鹿児島県にある駅名で、答えは6文字です。

いったい、「薩摩塩屋」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さつましおや」でした。

薩摩塩屋駅は、鹿児島県南九州市に位置している駅。

駅のある南九州市には、さまざまな観光エリアがあります。

なかでも南九州市を代表する観光エリア「知覧」には、平和の尊さを語り継ぐ「知覧特攻平和会館」や、江戸時代から続く歴史と伝統美を現代に伝える「知覧武家屋敷庭園群」など南九州市を代表する観光地が所在していますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR九州』
・『南九州市 観光サイト』

ライター Ray WEB編集部