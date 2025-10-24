元「non-no」の専属モデルでタレントの陽南子（31）が第1子を出産したことを24日までに自身のインスタグラムで報告した。

陽南子は「2025年10月15日 私たちのもとに元気いっぱいの男の子が誕生しました」と第1子を出産したことを報告した。

22年6月に結婚を発表してから3年。なかなか授かれず葛藤した日々を乗り越え、ようやく出会えた小さな命」と振り返り「お産も決して楽ではなく、計画無痛分娩の予定が途中から麻酔が効かなくなり、さらにベビは首に2周とたすき掛けのようにへその緒が巻きついていて陣痛が来ているのに骨盤にうまく入れず、母子ともに危険な状態に」と難産だったことを明かした。

また「最終的には、日本でわずか4%しかいない“全身麻酔での帝王切開”という形での出産となりました」と明かし「命懸けで出会えたこの小さな存在は、本当に尊くて愛おしい。新米のパパとママとして、まだまだ学ぶことだらけだけど毎日が新しくて、楽しくて、幸せでいっぱいです」と記した。

「これからはパパ・ママ・息子、そしてキナコ・ちゃちゃ丸の5人家族で笑顔あふれる毎日を過ごしていきたいと思います」とし「どうかあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。