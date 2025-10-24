高橋克典、16歳長男の近影にファン驚き「横顔が克典さんソックリ」「めっちゃイケメンですね〜」 アルペンスキーに励む息子が“シーズン準備”へ
俳優の高橋克典（60）が20日、自身のブログを更新。アルペンスキーに励む長男（16）が「シーズン準備」に入ったことを報告し、近影を披露した。
【写真】「横顔が克典さんソックリ」「めっちゃイケメン」シーズン準備に入った高橋克典の16歳・長男の近影
学校用事が重なってしまったため、以前も参加した中国での合宿には参加できないそうだが、「でもできる範囲で精一杯」と車移動中の様子やブーツの調整をする様子を写真で紹介し、応援する父の親心をにじませていた。
コメント欄にもエールが続々。また、長男の近影に対し、目元はスタンプで隠されているものの「えっ克典さん？かと思いました」「横顔が克典さんソックリです！」「それにしてもめっちゃイケメンですね〜」「克典さんの後ろ姿にそっくりでビックリしました」「たくましくなりましたね」といった反響が多数寄せられている。
