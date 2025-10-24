松本若菜が輝く♡「ディアボーテHIMAWARI」新ヘアケアCMで髪も心も素直に

髪の“ゆがみ”を整え、素直な髪へ導く「ディアボーテ HIMAWARI」から、最高峰シリーズ「Bloom d’Or（ブルームドール）」が誕生。俳優・松本若菜さんがヘアケアCMに初出演し、柔らかな笑顔と自然体の美しさで“ヒマワリみたいな人”を表現します。2025年10月24日(金)より全国で放映される新CMでは、髪と心が整うことで生まれる前向きな毎日を優しく描きます♡

松本若菜が魅せる、自然体の美しさ

新CM「毎日よろしく」篇、「誕生」篇、「ヒマワリみたいな人」篇では、松本若菜さんが日常のワンシーンを通して、自然体で輝く姿を披露。

現場では「まさにヒマワリ！」とスタッフの声が上がるほど、彼女の柔らかな存在感がブランドの世界観にぴったり。

撮影中のチャーミングな言い間違いや笑顔も印象的で、スタジオには温かい空気が広がりました。

楽曲にはあいみょんの「空の青さを知る人よ」を起用し、映像と音楽が調和する心地よい世界観に仕上がっています。

ReFaの新作「リファハートフレグランス」登場♡香りで纏うVITAL BEAUTY

「HIMAWARI Bloom d’Or」が叶える“素直な髪”

＜ラインナップ＞

ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン シャンプー

容量：390mL／詰替用330mL

ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン トリートメント

容量：390g／詰替用330g

ディアボーテ ブルームドール モイスチャーフィル ヘアマスク

容量：200g

ディアボーテ ブルームドール トライアルセット

・シャンプー＆トリートメント（10mL＋10g）

・ヘアマスク（10g＋10g） 価格：オープン価格

「Bloom d’Or（ブルームドール）」は、髪内部の水分と油分のバランスを整え、ゆがみや浮き毛をケア。

プレミアムヒマワリオイルEX（※補修＆保湿成分）配合で、髪の密度を高めながらしなやかなまとまりを実現します。

乾燥やうねりを感じる大人髪に寄り添い、使うたびに手触りが変わる“髪の体幹美容”を採用。香りは上品で華やか、毎日のケアタイムを心満たすリラックス時間へ導きます♪

新CM公開記念キャンペーンも開催中♪

新CM公開を記念して、公式X（@himawari_kracie）ではフォロー＆リポストキャンペーンを実施。抽選で100名に「ディアボーテ ブルームドール」現品3点セットをプレゼント。

実施期間：2025年10月24日(金)10:00～11月6日(木)23:59

賞品内容：

・モイスチャーイン シャンプー 390mL

・モイスチャーイン トリートメント 390g

・モイスチャーフィル ヘアマスク 200g

髪と心を整える、新しい自分へ

年齢とともに変化する髪悩みに寄り添う「ディアボーテ HIMAWARI Bloom d’Or」。髪の内部密度を高め、うるおいに満ちた“素直な髪”へ導くシリーズです。

自分らしさをしなやかに楽しむ女性たちへ、松本若菜さんが伝える「髪が整うと心も整う」というメッセージ。ブルームドールが、あなたの日常をそっと支える相棒になりますように♡