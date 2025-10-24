¼Â¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾®·ª½Ü¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î25¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡û¡û¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤¬3¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¤µ¤ó¡£
¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±éµ»ÇÉ¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤È·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂè4»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò·Þ¤¨¡¢4»ù¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¾®·ª¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö3¿Í°Ê¾å¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î!?¤È¶Ã¤¤¤¿¡£3¿Í°Ê¾å½Ð»º¤·¤Æ»³ÅÄÍ¥¤Î¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È¤½¤ÎÃæ¤Î±é¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤«¤é»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö»°¿Í¤Î»Ò»ý¤Á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¹á¹Á±Ç²è¡ØÈ¬·î¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¸ÞÂåÍ§¸üÌò¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í½÷À¤È¹ñºÝ·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÁÐ»Ò¡¢2017Ç¯¤ËÂè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¸³è´¶¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¸³è´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ò¶¡¤¬£³¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
