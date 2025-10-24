DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡¢1°Ì»ØÌ¾¤Î¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¼ç¼´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ç¡¢1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡ËÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¾®ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁü¤â³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¾Íè¤Ï¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¼ç¼´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë