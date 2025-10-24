（ＣＮＮ）トランプ米政権がロシアの２大石油企業への制裁を決定したことを受けて、ロシアのプーチン大統領は２３日、「ロシアに圧力をかける試み」だと非難した。また、米国の巡航ミサイル「トマホーク」でロシア領が攻撃された場合、「報復は極めて深刻なものになる」と警告した。

米政府は２２日、ロシアの石油大手２社に制裁を科すと発表した。

プーチン氏は今回の制裁の影響はさほど大きくはないとの見方を示した。またトランプ氏とのやり取りの中で、制裁が米国を含む世界の石油価格に悪影響を及ぼすと警告したことを明らかにした。

制裁に加えて、トランプ氏は２２日、「目指すべき場所にたどり着ける気がしない」として、予定されていたプーチン氏との会談を「キャンセルした」と発表した。トランプ氏は先週、プーチン氏との電話会談後にハンガリーのブダペストでプーチン氏と会談する予定だと明らかにしていた。

プーチン氏は会談は元々、米国側から提案されたものだったと強調し、トランプ氏が会談の「延期」を決定したと述べた。また、「対話は常に対立や紛争よりも優れており、戦争と比較した場合はなおさらだ」と語り、対話の継続を支持する考えを示した。