ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた練習に参加し、ブルペン入りして３９球を投げた。

２８日（同２９日）の第４戦で先発見込みの大谷は、全体練習開始前にブルペンへ向かい、時折笑い声を響かせるなどリラックスした様子でスプリットなど変化球も交えながら３９球を投げた。練習前に行われた会見では全体練習でフリー打撃を行うことも予告していた。

６月に投手復帰した今季は、本塁打王こそ逃したが自己最多の５５本塁打。ポストシーズンではワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２本塁打を放って好スタートを切った。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦に先発してポストシーズン初登板ながら６回３失点で勝利投手。打者としてはシリーズを通して苦しんだが、存在感を見せた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても初回先頭弾を放つなど３本塁打という投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ポストシーズンではここまで投手としては２試合に登板して２勝無敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。投手としては第４戦の先発が予想されている。