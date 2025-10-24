プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、札幌日大の窪田洋祐外野手（１８）がオリックスから４位指名された瞬間、集まった部員から、大きな歓声が湧き上がった。札幌日大から直接のプロ入りは２００６年、ロッテに３位指名された黒崎将人投手以来、１９年ぶり。「安心感とうれしい気持ちと、とにかく良かったという思い」。満面の笑みで喜びをかみ締めた。

天国にいる恩師に最高の報告ができた。今年５月、小学校時代に所属した「由仁ファイターズ」を設立した伊部憲幸さんが亡くなった。札幌ドームに野球観戦に連れて行ってもらうなどした伊部さんには「指名されたら一番に報告したい」。そう願っていた思いこそかなわなかったが、最高の晴れ姿を届けることができた。

一昨年の９月には同チームで監督を務め、窪田に最初に野球を教えてくれた喜多村茂樹さんも亡くしている。父・裕司さん（５４）が「洋祐の基礎をつくってくれた人」と話すほど、受けてきた数々の支えは窪田の脳裏にしっかりと刻まれている。「地域への感謝を忘れず、何かの形で恩返ししていきたい」と改めて誓いを立てた。

高校では投手と外野手の二刀流だったが、オリックスからの外野手指名に気持ちは固まった。「何かを起こしてくれるんじゃないかと期待してもらえる打者になりたい」。スイングスピード１６４キロ、垂直跳び８９センチの身体能力を生かし、球界を代表する選手を目指す。（砂田 秀人）