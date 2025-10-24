プロ野球ドラフト会議が２３日行われ、北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）はＤｅＮＡから３位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで吉報を受け、「今までの目標が一つかなったので素直にうれしいです」と笑顔を見せた。

大学では１年からレギュラー。２年時には侍ジャパン大学代表入りし、日米大学選手権の優勝に貢献した。順風満帆だったが、３年の夏にオーバーワークで、右肘を痛めてからは度重なるけがに泣かされた。それだけに、「（大学で）結果を出せず悔しい思いもしたが、プロという次のステップで悔しさを生かせるようにしたい」と意気込んだ。

チームメートの島田舜也投手（２２）はＤｅＮＡから２位指名。「大学では（自分が）島田を勝たせた試合はなかったので、プロではバットと守備で（活躍して）『東洋大で勝った』と言われるようにしたい」。目標の選手にはチームの顔である牧秀悟内野手（２７）の名前を挙げた。

色紙に書いた座右の銘は「百折不撓（ひゃくせつふとう）」。北海高の建学精神だ。「何回悔しいことがあっても折れてしまってはいけない。諦めないで最後までやり切る」。待ち受ける試練を乗り越える覚悟はできている。（甲斐 毅彦）