¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à°éÀ®£±°Ì»ØÌ¾¤ÎËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦¾ïÃ«Âóµ±¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬£²£³Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¹³Ñ¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦¾ïÃ«Âóµ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°éÀ®£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£»¥ËÚÀÅ½¤¹â½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¡£»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ç°é¤Ã¤ÆÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï·´»Ê¤òµó¤²¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¡£¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£