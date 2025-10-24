『レモン彗星』『オリオン座流星群』観測チャンスを逃すな

きのう２３日（木）に続き、きょうも２４日（金）も晴れる所が多く「レモン彗星」「オリオン座流星群」の観測ができそうです。しかし残念ながら２５日（土）２６日（日）は雨のところが多くなるため、今夜の観測の機会を生かしましょう。、、今夜の１時間ごと天気

、次に晴れる日を確認を画像で掲載しています。

■全国的な晴れは２４日（金）まで

２４日（金）も晴れる所が多くなりそうです。しかし札幌は寒気の影響で、「秋雨前線」の影響で九州南部から沖縄は、星空観測は厳しそうです。

２５日（土）２６日（日）は秋雨前線が北上し、しかも前線上を低気圧が通過するため雨のところが多くなりそうです。

来週はいつ晴れるのか確認しようはこちら。

レモン彗星は今年発見されました

『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが「ライム」のような色合いです。２１日（火）に地球に最接近、４等級前後まで明るくなるとみられます。ＮＡＳＡの計算によると次回見られるのは、なんと1,150年後の『西暦3175年』とされています。

レモン彗星を見よう

国立天文台によると、最も見やすくなるのは「１０月下旬から１１月上旬」と予想され、この頃は「夕方の西の低い空」で彗星の観察が可能ということです。

『レモン彗星』の見つけ方です。

①［午後６時３０分ごろ・西北西・高さ１５度ぐらい〕に見えます（東京の場合）

②少し西寄りのオレンジ色に輝く１等星「うしかい座『アークトゥールス』」を目印にすると、見つけやすいでしょう。

③『レモン彗星』は明るさは４等級ぐらいと考えられるので、双眼鏡や望遠鏡を使うと見える可能性は高くなりそうです。

『オリオン座流星群』を見よう！

『オリオン座流星群』は、毎年１０月中旬から下旬にかけて出現する流星群です。流星は午後１０時頃から流れ始めますが、放射点が高くなる真夜中以降が観察に適しています。

『オリオン座流星群』 放射点はどこ？

オリオン座は３つの並ぶ星が特徴的で、見つけるのが簡単な星座です。放射点は向かって左に見える手の部分なので、放射点を中心に空全体を見渡すようにしましょう。国立天文台によると、流れ星は１時間あたり最大で「１０個程度」とされています。

観測条件は最高！

『月の満ち欠け』をまとめました。今夜は月齢2.6と月明かりの影響はほとんどなく、観察には好条件です。

観察の注意点＆撮影のコツ

夜は気温が下がりますので寒さ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

２４日（金）夜～２５日（土）明け方の天気

《２４日午後６時～翌２５日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。２５日（土）に日付が変わると、太平洋側の地域で雨が降り出してきそうです。画像でご覧ください。

観察の計画を立てよう（２５日（土）～３０日（木））

全国各地の３０日（木）までの週間予報を画像で掲載しています。（各県５か所掲載）。この土日の観測は厳しいですが、来週はいつ晴れるか確認しよう。

・