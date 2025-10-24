やるだけで眠くなる「入眠前の腹式呼吸」【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

やるだけでだんだん眠くなる入眠前の腹式呼吸

寝る前に翌日のことが気になったり、考え事をし始めたりして眠れなくなる人もいます。また、「眠ろう、眠ろう」とすると、プレッシャーがかかってリラックスできず、余計に眠れなくなってしまいます。そんなときは交感神経が高まり、呼吸も浅くなっているはずです。スムーズに入眠するためには、深く呼吸することが重要。浅い呼吸のままでは寝つけません。そこで、おすすめしたいのが腹式呼吸です。

やり方は簡単。お腹をふくらませるようにゆっくり鼻から息を吸い、お腹をへこませながらゆっくりと口から吐き出すだけです。これを寝る直前に7～10回行うと、呼吸が深くなり、いつの間にか副交感神経優位に切り替わります。一定のペースで行うことも大切です。

実は、呼吸は自律神経をコントロールできる数少ない方法のひとつ。交感神経が優位なままで寝てしまうと、緊張型睡眠となって寝ても疲れがとれません。一方、ゆっくり深く呼吸をして十分に副交感神経が高まったところで寝ると、寝つきが良くなるだけでなく、リラクゼーション型の深い睡眠に入ることができるのです。

腹式呼吸は就寝前だけでなく、緊張したとき、不安やイライラを感じたときなどに行うのもおすすめです。深く呼吸ができると気分が落ち着き、心身がリラックスしてきます。日中も腹式呼吸を利用して、過度に交感神経が高まらないようにすれば、睡眠の質も自然と高まります。

深い呼吸が睡眠の質を上げる

自律神経と呼吸は密接な関係にあり、呼吸の状態は、睡眠の質に大きく影響します。眠る前には意識的に呼吸を整えておく必要があります。

呼吸が浅いと眠りも浅い

↓ 呼吸が深いと眠りも深い

↓

自律神経が整い睡眠の質を改善する腹式呼吸

① お腹をふくらませるように鼻からゆっくり息を吸う

② お腹をへこませながら口からゆっくり息を吐く

寝る体勢で7～10回行うのがおすすめ

POINT！

腹式呼吸を、眠る前のルーティンにし、睡眠モードに入る合図にするのがおすすめ。深い呼吸は副交感神経を高め、心身をリラックスした状態にしてくれます。

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則