ロバーツ監督が語る大谷翔平という存在「彼が地球上で最も偉大な選手。ショウヘイがいる限り常に勝つチャンスを持っている」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズを前に、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、シリーズMVPに輝いた大谷翔平（31）について言及した。

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

指揮官はその才能だけでなく、チームにもたらす精神的な影響力、そして人間性に深い敬意を示した。

ロバーツ監督はまず、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）での大谷の活躍について、「あれはおそらく史上最高のポストシーズンでのパフォーマンスだった」と称賛した。

10奪三振、3本塁打を記録した大谷の試合を「誰も見たことのないレベル」と表現し、「彼が地球上で最も偉大な選手である理由がそこにある」と語った。

一方で、ポストシーズン初戦から続いた不調にも触れ、「多くの人がスランプと呼ぶ中でも、彼は自信を失わず、精神面で揺らがなかった。あの集中力と闘志が、今日の結果を生んだ」と冷静に分析した。

「彼ほどの才能があれば、結果はいつか必ずついてくる」と、信頼を口にした。

さらに、シリーズMVPトロフィーを大谷がクラブハウスに残し、「これはチーム全員のもの」とメッセージを添えた行動について問われると、ロバーツ監督は即座に「驚きではない」と答えた。

「ショウヘイは素晴らしいチームメイトだ。彼は自分だけの栄誉を求めない。第4戦では特別な夜を見せてくれたが、第1戦から第3戦まで、スネル、ヤマモト、他の選手たちが支えてきたことを彼は理解している」と語った。

また、シリーズを通しての二刀流としての存在感については、「彼はただの選手ではない。チームの心臓のような存在だ」と表現。

「マウンドでは冷静に、打席では情熱的に。どちらの顔も彼の中で自然に共存している。あの姿がチーム全体に自信を与えている」と続けた。

さらに、ロバーツ監督は「彼がドジャースを選んでくれたことは、この組織にとって幸運だった」と改めて感謝の言葉を口にした。

「彼の存在がチームの文化を変えた。努力の仕方、準備の姿勢、チームに対する敬意。そのすべてが若い選手たちの手本になっている」と、その影響力の大きさを強調した。

最後に、ワールドシリーズでの大谷の起用について問われると、「第3戦か第4戦での先発を検討している。彼がどちらで登板しても、我々は勝つチャンスがある」と語り、絶対的な信頼を示した。

「ショウヘイがいる限り、私たちは常に勝つチャンスを持っている」----ロバーツ監督の言葉には、チームの中心に立つ二刀流への揺るぎない信頼がにじんでいた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」