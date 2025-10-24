ドジャースのロバート・バンスコヨック打撃コーチ（38）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。大谷翔平投手（31）についてコメントした。

フィリーズとの地区シリーズで打率.056と打撃不振だった大谷は、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）の第4戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場し、打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でポストシーズン3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、シリーズMVPを獲得した。

バンスコヨック打撃コーチは大谷のスイングメカニクスを変えたのかと問われると「大きな変更はしていない。彼はほとんどメカニクスをいじらない。常に小さな“メンテナンス的な調整”はしているけど、大きな欠陥や問題があったわけではない。凡打の原因になるようなメカニカルなものはなかったと思う。正直言って、ただ“完璧な嵐（perfect storm）”が重なっただけだと思う。相手投手のレベルが非常に高く、左打者にとっても難しいボールばかりだった。完璧なピッチングと完璧な実行が同時にあったという感じだ」と答えた。

大谷が内角球をうまく捉えて本塁打していることに「実は、翔平は自分の体の近くの球をうまく打つ選手だ。だから、内寄りのボールを投げられても、それが“打てるゾーン”にかなり近いことが多い。だからこそ、リスクとリターンのトレードオフがある。ストライクゾーンから外れた球を空振りすれば見た目は悪いけど、例えば（2本目を打ったブルワーズのパトリックの）カッターのように、プレートの内側から外れた球をスタンドまで運んでしまうこともある。つまり、彼自身が“打てる”と感じている球なんだ。ときどきその球が、結果的にプレートから少し外れすぎることもあるけどね」と説明した。

ワールドシリーズで対戦するブルージェイズ攻略には「どんな相手でも基本は同じ。プランを立て、それをやり遂げること。最終的には“実行力”に尽きる。もちろん、フィリーズ戦のように完璧な投球をされたら点を取るのは難しい。そういう日は、1点でも2点でもどうにかとって、あとは投手陣と守備を信じるしかない。要するに、堅実な勝つ野球をやることだ」と話した。