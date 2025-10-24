¥í¥·¥¢Ìµ¿Íµ¡¹¶·â¡¢µ¼Ô»àË´¡¡·ãÀïÃÏ¥É¥Í¥Ä¥¯½£¼èºà
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢·³¤Ï23Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤òÌµ¿Íµ¡¤Ç¹¶·â¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤Îµ¼Ô¥ª¥ì¥Ê¡¦¥Õ¥Ð¥Î¥ï¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¨¥¦¥Ø¥ó¡¦¥«¥ë¥Þ¥¸¥ó¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥é¥·¥¥ó½£ÃÎ»ö¤ÏÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ë¡ÖÈà¤é¤ÏÅ¨¤ÎÈÈºá¤äÌ±´Ö¿Í¤ÎÈòÆñ¡¢ÁÄ¹ñ¤ò¼é¤ëÊ¼»Î¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤âÄÉÅé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Ç¤Ï·ãÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£10·î½é½Ü¤Ë¤Ï½£Æâ¤ÎÁ°Àþ¶á¤¯¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Ì¿¿µ¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥é¥ê¥«¥ó»á¤¬Ìµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¡£